NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1100 Pence belassen. Der englische Billigflieger habe genug Liquidität, um über den Winter zu kommen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gleichwohl könne eine Kapitalerhöhung nicht ausgeschlossen werden. Das Unternehmen wolle wohl nicht durch die Aufnahme weiterer Schulden sein Investment-Grade-Rating gefährden./la/ajx



