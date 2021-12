NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 745 auf 875 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im Vergleich zur Situation 2019 wandele sich der Billigflieger derzeit zu einem anderen Unternehmen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies etwa auf eine renditeorientierte Kapitalverteilung und einen überzeugenderen Kulturwandel hin zur Kostenorientierung. Auch in Zeiten der Unsicherheit wegen einer neuen Coronavirus-Variante reiche dies aus, um das Kursziel anzuheben./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 00:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.