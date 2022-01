NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 875 auf 800 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Pandemie gehe nun schon ins dritte Jahr, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Anleger von Fluggesellschaften könnten nun hoffen, dass zeitnah eine Endemie daraus werde mit einem Ende der vielen Reisebeschränkungen. Er sei optimistisch, dass dies im Laufe des Jahres so kommen werde./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2022 / 00:02 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.