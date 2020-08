FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Easyjet von 1087 auf 541 Pence gekappt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Sie richte ihre Bewertung der Aktien des englischen Billigfliegers nun am Kurs-Buchwert-Verhältnis aus, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem berücksichtigen ihre Prognosen jetzt eine langsamere Erholung des Passagierwachstums in den nächsten Quartalen./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.