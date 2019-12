ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Papier der Fluggesellschaft Easyjet aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Kursziel wurde von 1100 auf 1240 Pence angehoben. "Gut ist nicht mehr gut genug", titelte Analyst Jarrod Castle in seiner am Dienstag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei unattraktiv./ajx/la



