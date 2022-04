HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe hat das Kursziel für Eckert & Ziegler von 172 auf 152 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die kurzfristige Umsatzprognose des Strahlentechnik-Spezialisten sei zwar hinter seinen Erwartungen zurückgeblieben, die mittel- bis langfristige Perspektive für die Chancen am Radiopharma-Markt hätten sich aber ausgesprochen verbessert, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach der jüngsten Kurskorrektur machten die Papiere einen attraktiven Eindruck, da die langfristigen Wachstumschancen nicht eingepreist würden./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 08:25 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 08:25 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.