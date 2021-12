FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat ElringKlinger von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 10,50 auf 13,00 Euro angehoben. Im Gegensatz zu vielen anderen Automobilzulieferern habe das Unternehmen im dritten Quartal trotz der Belastungen der weltweiten Autoproduktion durch Liefer- und Logistikprobleme seinen Umsatz im Vergleich zum Vorquartal wie auch zum Vorjahresquartal gesteigert, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Strukturmaßnahmen wirkten wohl. ElringKlinger dürfte sich auch in den kommenden Quartalen besser als der Gesamtmarkt entwickeln, erwartet er. Dabei verwies er zudem auf die frühzeitige Positionierung beim Thema E-Mobilität./gl/ck



