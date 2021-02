FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für ElringKlinger von 8,60 auf 10,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Die vom Autozulieferer genannten Eckdaten zum vierten Quartal seien besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2021 dürfte sich eine Erholung in der Autoindustrie positiv auswirken, er rechne aber mit Gegenwind von der Rohstoffseite. Außerdem sei im Aktienkurs schon sehr viel Fantasie für die Themen E-Mobilität und Brennstoffzellen eingepreist./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 11:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 12:00 / MEZ



