FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Enel von 8,50 auf 8,00 Euro gesenkt, gleichwohl die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Analysten blieben bei ihrer positiven Haltung gegenüber dem Versorger. Das etwas reduzierte Kursziel gehe auf neue Annahmen in Zeiten der Corina-Krise mit niedrigerer Inflation und niedrigeren Strompreisen zurück, hieß es in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



