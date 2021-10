NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel vor dem Kapitalmarkttag des Versorgers im November von 11,50 auf 11,00 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Management dürfte die Gewinnziele für den Zeitraum 2021 bis 2023 zurücknehmen, vor allem aufgrund ungünstiger Währungsentwicklungen und der Regulierungsmaßnahmen in Spanien, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt sollte Enel aber weiterhin ein deutliches Gewinnwachstum erzielen, resultierend aus höheren Strompreisen und beschleunigten Investitionen in "grüne Energie"./edh/mis



