LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Enel von 9,60 auf 9,20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Ruiz passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Energiekonzern an unter dem Einfluss höher erwarteter Nettoschulden. Er verwies dabei auf das Szenario, dass die Rohstoffpreise wohl länger hoch bleiben und so den Bedarf an Betriebskapital steigern./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 02:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.