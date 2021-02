ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Engie angesichts von Medienberichten über einen erwogenen Ausstieg aus der nuklearen Energieerzeugung in Belgien auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,65 Euro belassen. Der neue Konzernchef beginne mit dem Aufräumen, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht darin einen guten Schritt./tih/ag



