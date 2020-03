ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni angesichts strategischer Entscheidungen wegen gesunkener Rohstoffpreise auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,75 Euro belassen. Er habe bereits damit gerechnet, dass der Ölkonzern seine Aktienrückkäufe erst einmal aussetzt, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei jedoch gut aufgestellt, um das Rückkaufprogramm wieder aufzunehmen, wenn sich die Verhältnisse wieder gebessert haben sollten./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 08:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.