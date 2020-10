FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Eni nach Quartalszahlen von 9,50 auf 9 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Steuern hätten dem italienischen Energiekonzern einen kleinen Nettoverlust eingebrockt, schrieb Analyst Bertrand Hodee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Cashflow habe sich dagegen als solide erwiesen und so werte er das Gesamtbild der Zahlen positiv. Druck auf den gesamten Öl- und Gassektor gehe derweil von der neuerlichen Pandemiewelle des Coronavirus aus./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.