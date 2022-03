FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eni von 14,70 auf 14,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Hubbard hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Öl- und Gaspreiserwartungen, nachdem die Ölpreise als Folge der russischen Invasion in die Ukraine zuletzt stark gestiegen waren. Für viele Unternehmen ergäben sich damit deutlich höhere Gewinnschätzungen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2022 / 05:01 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.