ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Henri Patricot in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Energiebranche. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sei im aktuellen Umfeld eher günstig, so der Experte. Das meiste Potenzial sieht er bei Eni, OMV und Repsol. Shell hebt er wegen des Themas Erdgas/Flüssigerdgas und steigenden Renditen für die Anleger hervor./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2022 / 04:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2022 / 04:31 / GMT



