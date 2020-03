NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eni auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Angesichts der erwarteten Produktionssteigerungen von Seiten Saudi-Arabiens und Russlands dürfte das Angebot auf dem Ölmarkt die Nachfrage in diesem Jahr um knapp 100 bis 103,8 Millionen Barrel (159 Liter) pro Tag übersteigen, schrieb Analyst Neil Beveridge in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Ölpreise könnten sich bei etwa 30 bis 36 US-Dollar je Barrel einpendeln. Mit Blick auf die Preisentwicklung stimme ihn zuversichtlich, dass im Gegensatz zu den Produktionserhöhungen durch das Opec-Kartell in den 90er-Jahren nun die Kapazitätsreserven deutlich niedriger seien./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 06:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.