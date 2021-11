NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Christyan Malek bleibt laut einem am Montag vorliegenden Ausblick auf das Branchenjahr 2022 optimistisch für Ölwerte, zumal er seine Ölpreiserwartungen nach oben anpasste. Nachhaltig gesteigerte Cashflows ebneten allgemein den Weg zu höheren Rückflüssen an die Aktionäre. In der Folge erhöhte er die Kursziele. Eni gehört zu seinen Favoriten./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2021 / 22:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2021 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.