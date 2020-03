FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Eni wegen "Ölpreisschock und Pandemie" von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. Den fairen Wert der Papiere des italienischen Energiekonzerns senkte Analyst Werner Eisenmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 11,50 auf 7,30 Euro. Der Schock an den Ölmärkten treffe Eni mit seinem Fokus auf das Fördergeschäft besonders. Zudem belaste die Situation infolge der Coronavirus-Krise auf dem italienischen Heimatmarkt./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2020 / 10:42 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2020 / 10:49 / MEZ



