FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Eon nach vorgestellten Mittelfristzielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die Pläne des Energieversorgers seien insgesamt erfreulich, schrieb Analyst James Brand in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und verwies unter anderem auf das erwartete starke Wachstum des regulierten Anlagevermögens im Bereich Energienetze (RAB). Die Prognose für das Ergebnis je Aktie 2026 allerdings habe im Vergleich zu der auf 2024 bezogenen Konsensschätzung etwas enttäuscht./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2021 / 06:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.