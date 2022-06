NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 12,50 Euro belassen. Die finanziellen Risiken im Zusammenhang mit russischen Gaslieferungen seien für Unipers größten Kunden schwer kalkulierbar, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hält allerdings einen Lieferstopp sowie eine staatliche Energiepreisbremse in den zuletzt schwachen Aktien bereits mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für eingepreist. Zudem sieht Gandolfi Wertschöpfungspotenzial im Portfolio und günstige Effekte steigender Zinsen auf die Konzernschulden./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2022 / 17:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.