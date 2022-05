FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eon nach Zahlen zum ersten Quartal von 11,40 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Energiekonzern sei schwach in das Jahr gestartet, habe aber seine Ziele für 2022 bestätigt, betonte Analyst Werner Eisenmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die positiven Argumente für die Aktie wie zum Beispiel Synergien oder die Energiewende seien ausreichend in den Bewertungsrelationen reflektiert. Ein stabiles, reguliertes Geschäftsmodell rechtfertige angesichts nur stagnierender Ergebnisse bis 2026 und den vorhandenen Risiken wie etwa dem Ukraine-Krieg oder der Regulierung keine höhere Bewertung./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 14:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 15:07 / MESZ





