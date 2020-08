NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Versorgers dürfte die kurzfristigen Herausforderungen, wie etwa einen Nachfrage-Rückgang, allmählich offensichtlich werden lassen, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Schuldenausfälle dürften zudem nicht nur ein Thema im zweiten Halbjahr und im Jahr 2021 sein./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 16:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.