NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 10,30 auf 9,20 Euro gesenkt. Analyst Alberto Gandolfi begründete die Abstufung in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Cashflow-Risiken in den Versorgungsaktivitäten des Energiekonzerns. Er verwies dabei auf die Gefahr steigender Arbeitslosigkeit und drohender Zahlungsausfälle. Hinzu komme, dass ähnlich wie in Großbritannien auch in Spanien über rabattierte sozialverträgliche Tarife für die Verbraucher gesprochen werde./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2020 / 22:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.