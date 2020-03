NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Ericsson-Aktie nach einer Mitteilung des Netzwerkausrüsters zum Thema Corona-Krise und Produktionsabläufe auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 97 schwedische Kronen belassen. Die Aussagen, dass die wichtigsten Produktionsanlagen weiter liefen und Ericsson kurzfristig keinen bedeutenden Einfluss auf seine Lieferketten erwarte, bestärkten ihn in seinem Anlageurteil, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Montag vorliegenden Studie. Ericsson sei im Kontext der virusbezogenen weltweiten Angebots- und Nachfrageverwerfungen recht gut aufgestellt im Vergleich zum Rest der von ihm beobachteten europäischen Technologieunternehmen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



