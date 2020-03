FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert des Papiers von Ericsson von 105 auf 95 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Netzwerkausrüster profitiere langfristig von den Investitionen in den neuen Mobilfunkstandard 5G, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig drohten jedoch Auftragsverschiebungen aufgrund der Corona-Krise./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2020 / 12:28 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2020 / 12:33 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.