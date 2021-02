NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Brillenkonzerns EssilorLuxottica vor Zahlen für das zweite Halbjahr 2020 von 154 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Veronika Dubajova erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2024. Damit trage sie dem widerstandsfähigeren Markt im Schlussquartal des vergangenen Jahres Rechnung, den die Resultate von Konkurrenten belegten und der auch auf ein gutes Auftaktquartal 2021 hindeute. Zudem unterschätzten die Markterwartungen die Margendynamik./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / 00:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.