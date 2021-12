HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat Evonik von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 33 auf 35 Euro angehoben. Der Spezialchemiekonzern dürfte vom aktuellen Rohstoffpreisumfeld profitieren, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die sehr hohen Rohstoffpreise kämen aktuell bereits zurück. Da Evonik den Preisrückgang gerade im Spezialchemiegeschäft angesichts einer weiterhin starken Nachfrage aber wohl nur ungern an die Kunden weiterreichen werden, gebe es zusätzliches Gewinnpotenzial./mis/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2021 / 08:15 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.