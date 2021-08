HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen von 29 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Auf einen starken Jahresauftakt habe der Spezialchemiekonzern ein noch erheblich besseres zweites Quartal folgen lassen und den Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. An der Börse aber seien die Resultate unter Verweis auf andere, noch dynamischer wachsende Chemieunternehmen sehr reserviert aufgenommen worden. "Ein weiteres Mal wird daran deutlich, wie schwer es mittlerweile den Unternehmen angesichts hoher Erwartungen fällt, trotz guter Zahlen und Ausblicke die Anleger noch zu beeindrucken", resümierte der Experte./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / 10:19 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2021 / 11:47 / MESZ





