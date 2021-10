HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für Evonik auf "Halten" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Das schwieriger werdende Geschäftsumfeld werde angesichts gesunkener Kurs in die Aktienmarktbewertung der Chemiebranche eingepreist, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Freitag vorliegenden Studie. ?Während die Nachfrage nach Chemikalien infolge der Konjunkturerholung hoch bleibe, würden die Probleme in den Lieferketten zunehmend zum Bremsklotz. Die Berichtssaison zum dritten Quartal dürfte daher die eine oder andere negative Überraschung bereithalten. Daher könnten die Aktienkurs weiter unter Druck geraten, womit dann eine realistischere Sicht auf die Geschäftsperspektiven eingepreist werden würde. Zudem sollte sich die Lage in den weltweiten Lieferketten auch wieder verbessern. Insgesamt bleibe es beim neutralen Sektor-Rating./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2021 / 09:47 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2021 / 11:36 / MESZ



