LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Evonik von 25 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Noch mindestens bis Mitte des Jahres dürften die Schätzungen für die europäischen Chemieproduzenten sinken, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bis dahin sollten Anleger vor allem auf die Liquidität der Unternehmen schauen. Angesichts schwacher Endabnehmermärkte bestätigte der Experte die Empfehlung "Halten" für Evonik./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 14:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.