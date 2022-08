HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Evonik auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Nach Gesprächen mit dem Management habe er den Eindruck gewonnen, dass der Spezialchemiekonzern über das sich abschwächende gesamtwirtschaftliche Umfeld beunruhigt sei, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich aber sei man auch einigermaßen zuversichtlich, dass Evonik dank der Verbesserungen der vergangenen Jahre gut aufgestellt sei./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2022 / 05:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.