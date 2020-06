FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik aufgrund gestiegener Bewertungsmultiplikatoren von 25 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum des Methionin-Geschäfts dürfte aufgrund der hohen Nachfrage im Jahresverlauf weiter an Dynamik zunehmen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dank des laufenden Effizienzprogramms und Kostensynergien sollte der Spezialchemiekonzern die Covid-19-Belastungen teilweise ausgleichen können./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2020 / 13:29 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2020 / 15:14 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.