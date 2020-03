NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik von 30 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für europäische Chemiekonzerne wegen des Coronavirus. Den Auswirkungen stünden aber niedrigere Rohstoffkosten erleichternd gegenüber. Die Finanzlage der Konzerne macht dem Experten in der Krisenzeit generell keine Angst: "Die Bilanzen sind stark und die Liquidität ausreichend."/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2020 / 03:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.