NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik auf "Outperform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Aktien des Spezialchemiekonzerns seien im Vergleich zum Konkurrenten DSM unterbewertet, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar erscheine DSM aufgrund der stärkeren Ausrichtung auf Konsummärkte statt auf Industrie-Endmärkte besser aufgestellt, doch rechtfertige das nicht die große Bewertungsdifferenz der Aktien. Denn: Beide Unternehmen erzielten ein vergleichbares Wachstum aus eigener Kraft. Zudem würden die Geschäftsschwankungen bei Evonik vor allem vom Bereich Performance Materials getrieben, der in den kommenden Jahren verkauft werden könnte./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 23:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2020 / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.