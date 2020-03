LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das Management des Herstellers von chemischen Produkten habe sich für einen zurückhaltenden Ausblick auf 2020 entschieden, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Spanne der Schätzungen sei breiter als gewöhnlich, was dem neuartigen Coronavirus geschuldet sein dürfte./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / 07:06 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.