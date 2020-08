FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen von 18,50 auf 20,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Nach einem besser als erwartet ausgefallenen zweiten Quartal werde der Spezialchemiekonzern wohl den mittleren Bereich der angepeilten Spanne für die Jahresziele erreichen, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Papier sei aber nicht gerade günstig./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.