MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Evonik von "Add" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 30 auf 31 Euro angehoben. Dass der Spezialchemiekonzern im ersten Quartal besser als vom Markt erwartet abschneiden werde, sei - zumindest teilweise - bereits im Aktienkurs eingepreist, begründete Analyst Markus Mayer sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2021./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 15:48 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



