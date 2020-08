MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Evotec anlässlich einer erweiterten strategischen Allianz mit Novo Nordisk auf "Add" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die nun vereinbarte Kooperation mit dem Insulinhersteller bei der Entwicklung von Therapien gegen chronische Nierenerkrankungen erweitere die erfolgreiche Beziehung des Hamburger Wirkstoffforschers mit den Dänen, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Marktvolumen der Medikamente gegen chronische Nierenerkrankungen habe sich 2018 auf knapp 13 Milliarden Dollar belaufen und könne bis 2026 auf knapp 16 Milliarden steigen./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2020 / 08:12 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.