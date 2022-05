NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evotec nach Quartalszahlen von 55 auf 45 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Weil die Margen stärker zurückgehen dürften, senkte Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Gewinnschätzungen für 2022 und 2023. Auch dürfte das Biotech-Unternehmen mehr Geld investieren. Die für das Jahr 2025 gesteckten Ziele dürfte das Unternehmen aber erreichen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 10:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 10:25 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.