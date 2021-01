FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Evotec aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel auf 29 Euro belassen. Im Vorgriff auf Wachstumssteigerungen im laufenden Jahr sowie Fortschritte bei Forschungskooperationen habe die Aktie seit Oktober eine Rally von 30 Prozent hingelegt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beides sei realistisch, erscheine aber schon großteils eingepreist. Zudem seien die Markterwartungen auch angesichts der Widrigkeiten durch die Corona-Pandemie bereits zu hoch./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 05:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.