NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach Erhalt von Fördergeld für Frauengesundheit von der Gates-Stiftung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analystin Zoe Karamanoli hält das innovative Segment des Wirkstoffforschers weiterhin für unterbewertet, dies gelte insbesondere für die Plattform. Diese sei der Schlüssel für langfristiges Wachstum. Der Deal mit der Gates-Stiftung sei ein weiteres Beispiel dafür, wie Evotec Vorteile aus der Plattform ziehe, schrieb die Analystin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 02:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2021 / 02:51 / ET



