NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Auch angesichts gestiegener Kosten und weiterer Wachstumsinvestitionen seien ihre operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) für den Wirkstoffforscher bescheiden, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie befürworte aber weiterhin die langfristige Unternehmensstrategie und sehe in der aktuellen Bewertung den Wert des Segments Innovate bislang nur minimal berücksichtigt./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 19:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / 00:45 / EDT





