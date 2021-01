ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ExxonMobil von 46 auf 52 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die gesamten nachhaltigen Investitionen des Ölkonzerns könnten auf 15 bis 16,5 Milliarden US-Dollar fallen, was zahlungswirksame Investitionen von insgesamt 11 bis 12,5 Milliarden Dollar behalten würde, schrieb Analyst Manav Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das bedeute aber nicht, dass Exxon Guayana aufgebe. Sollte der Konzern jedoch sein Volumen im Stabroek Block steigern wollen, dürfte er wohl Erhaltungskapital von einem anderen Teil seines Explorations- und Produktionsportfolios abziehen. Sein Kursziel hob er wegen gestiegener Ölpreisschätzungen an./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / 12:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.