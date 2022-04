NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ExxonMobil von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 US-Dollar angehoben. Der Ölkonzern habe innerhalb der Branche das größte Raffineriegeschäft und werde einer der größten Profiteure einer Knappheit an raffinierten Erdölprodukten sein, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den vergangenen Jahren habe der Fokus mehr auf den Investitionen in die Transformation des Energiemarktes gelegen, wo ExxonMobil der Konkurrenz hinterherzuhinken schien, als auf dem Kerngeschäft. Diese Wahrnehmung habe sich mit den jüngsten politischen Ereignissen geändert./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 17:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.