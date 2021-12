NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ExxonMobil nach aktualisierten Unternehmensplänen und einer Telefonkonferenz auf "Underperform" mit einem Kursziel von 65 US-Dollar belassen. Analyst Biraj Borkhataria fasste in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die wichtigsten Aussagen des Ölkonzerns zusammen, etwa zum erwarteten freien Barmittelzufluss (FCF) zwischen 2022 und 2027 sowie zu Investitionen für 2022. Er sieht allerdings keinen Anlass für eine positivere Sicht auf die Aktie. So liege etwa die FCF-Rendite in einem optimistischen gesamtwirtschaftlichen Szenario deutlich unter der von Wettbewerbern./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / 14:23 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2021 / 14:43 / ET



