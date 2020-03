NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Facebook von 245 auf 235 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Zum zweiten Mal binnen eines Monats kürze er seine Umsatzschätzungen für US-Internetkonzerne wegen des neuartigen Coronavirus, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Soziale Netzwerk gehöre in seinem Ranking zu den Unternehmen mit nur moderaten Risiken durch die Viruskrise. Die Aktie bleibt einer seiner "Top Picks"./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 05:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / 05:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.