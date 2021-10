NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Facebook nach einer Konferenz zu den Trends Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 390 US-Dollar belassen. Dahinter stehen Ansätze, die Realität, wie wir sie kennen, auf technischem Wege zu verändern. Das von Facebook angekündigte sogenannte Metaverse existiere zwar noch nicht, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie, wohl aber entstünden erste Bausteine. Zu den frühen Entwicklern von Angeboten zählten Spieleproduzenten, aber auch virtuelle Fitness, die Arbeitswelt und die Bildung seien denkbare Felder für neue soziale Welten. Die von Facebook für derlei Angebote erhobenen Gebühren dürften zunächst gering ausfallen, um so eine möglichst große Gemeinde von Entwicklern zu ermöglichen./bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 00:31 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 00:32 / EDT



