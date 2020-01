NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Facebook von 270 auf 255 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Outperform" belassen. Die Zahlen seien nicht so gut gewesen wie erwartet, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Langfristig sehe er das soziale Netzwerk jedoch sehr gut positioniert. Auf kurze Sicht sei er hingegen nicht optimistisch./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2020 / 21:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2020 / 21:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.