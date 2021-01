ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Facebook nach Zahlen von 325 auf 330 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Quartalszahlen des Online-Konzerns seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erhöhte seine Schätzungen für die Werbeerlöse im Jahr 2021. Diese könnten sich auch dank innovativer Produkte positiv überraschen./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2021 / 09:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



